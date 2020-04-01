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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителям региона расскажут как получить социальные пособия

Общество, 15:26 26 апреля 2020

оперативный штаб Тюменской области

Прямой эфир о том, как получить "президентские" выплаты на детей и пособие по безработице, пройдет в сообществе "Тюменская область" во ВКонтакте 27 апреля.

На популярные вопросы по этой теме ответит директор регионального департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич. Она расскажет какие документы нужно подготовить для пособия и куда нужно обратиться за его назначением.

Начало эфира в 11 часов 30 минут.

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# выплаты , Надежда Мазуркевич , пособия , прямой эфир

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