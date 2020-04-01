Антисептик длительного действия создали в России

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Первую партию противовирусного препарата длительного действия создали специалисты кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Средство предназначено для обработки индивидуальных средств защиты и различных поверхностей. Это суспензия наночастиц меди размерами 1-3 нанометра в растворе широко распространенного антисептика цетилпиридиния хлорида в этиловом спирте.

"При дезинфекционной обработке при влажном воздухе медь на поверхности материала превращается в положительно заряженный ион гидроксида меди, что обеспечивает необходимую защиту обработанных предметов от вирусов и других патогенов", – пояснили ученые.



Ионы гидроксида металла как бы "расстреливают" вирус. Однако в высокой концентрации они опасны так же и для клеток организма, могут вызывать раздражение кожных покровов. Отмечается, что наиболее целесообразно использовать препараты на основе ионов меди и ее соединений в качестве сильного внешнего дезинфектора совместно с антисептиком цетилпиридиния хлоридом.

Проведенные на базе лаборатории вуза исследования продемонстрировали, что обработанные медным спиртозолем поверхности сохраняются защищенными более длительное время, чем обработанные обычными спиртами. Новый препарат уже применяется в качестве дезинфектора в одной из московских стоматологических клиник.