Аварийный стальной водовод меняют на улице Карла Маркса в Тюмени
Прокладка полиэтиленового водовода диаметром 500 мм протяженностью 1 тыс. 450 м ведется на месте аварийного стального водовода на ул. Карла Маркса в Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации городской администрации.
Директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев и гендиректор компании "Росводоканал Тюмень" Мугаммир Галиуллин посетили участок во время объезда по объектам капстроительства систем водоснабжения и водоотведения города.
До конца июля строителям предстоит не только проложить новый трубопровод, но и смонтировать 12 водопроводных колодцев и две монолитные камеры. На сегодняшний день проложено 330 метров трубопровода.
Работы на объекте проводит компания "Росводоканал Тюмень" в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного с правительством Тюменской области и администрацией города. Соглашение реализуется третий год.
"Концессионное соглашение между администрацией города и Тюменским водоканалом предполагает многоступенчатую систему контроля со стороны городских властей. Ежегодно и ежеквартально мы получаем отчеты от компании "Тюмень водоканал" о реализации намеченных ранее планов", – отметил Семён Тегенцев.