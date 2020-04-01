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Аварийный стальной водовод меняют на улице Карла Маркса в Тюмени

Экономика, 13:40 27 апреля 2020

"Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Прокладка полиэтиленового водовода диаметром 500 мм протяженностью 1 тыс. 450 м ведется на месте аварийного стального водовода на ул. Карла Маркса в Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации городской администрации.

Директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев и гендиректор компании "Росводоканал Тюмень" Мугаммир Галиуллин посетили участок во время объезда по объектам капстроительства систем водоснабжения и водоотведения города.

До конца июля строителям предстоит не только проложить новый трубопровод, но и смонтировать 12 водопроводных колодцев и две монолитные камеры. На сегодняшний день проложено 330 метров трубопровода.

Работы на объекте проводит компания "Росводоканал Тюмень" в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного с правительством Тюменской области и администрацией города. Соглашение реализуется третий год.

"Концессионное соглашение между администрацией города и Тюменским водоканалом предполагает многоступенчатую систему контроля со стороны городских властей. Ежегодно и ежеквартально мы получаем отчеты от компании "Тюмень водоканал" о реализации намеченных ранее планов", – отметил Семён Тегенцев.

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# Мугаммир Галиуллин , Росводоканал Тюмень , Семен Тегенцев , трубопровод

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