  • 27 апреля 202027.04.2020понедельник
  • USD74,7163
    EUR80,2528
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам расскажут о востребованных направлениях в сфере IТ

Общество, 11:39 27 апреля 2020

"Точка кипения – Тюмень" | Фото: "Точка кипения – Тюмень"

Онлайн-встреча "Востребованные направления в сфере IТ" начнется 27 апреля в 13 часов 30 минут, сообщает тюменская "Точка кипения"

Мероприятие посвящено востребованным направлениям в сфере IТ и поможет слушателям определиться с выбором профессии, какие курсы выбрать для обучения.

Слушателей ждет встреча с преподавателями тюменского учебного центра "Дельфа" Степаном Бычковым и Натальей Пено. Гости узнают о работе специалиста IТ оборудования, системном администрировании на базе операционных систем Windows и Linux, различных направлениях сетевой академии Cisco, кибербезопасности и других вещах.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# информационные технологии , обучение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 27.04.2020Возможность получить сертификат от ВШЭ и Яндекса предлагают тюменским студентам
13:05 27.04.202013 человек заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки
13:02 27.04.2020В Голышмановском округе более восьмисот школьников получат продуктовые наборы
12:43 27.04.2020Двое заболевших коронавирусом поступили в ишимскую больницу из районов