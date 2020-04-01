Тюменцам расскажут о востребованных направлениях в сфере IТ

| Фото: "Точка кипения – Тюмень" | Фото: "Точка кипения – Тюмень"

Онлайн-встреча "Востребованные направления в сфере IТ" начнется 27 апреля в 13 часов 30 минут, сообщает тюменская "Точка кипения"

Мероприятие посвящено востребованным направлениям в сфере IТ и поможет слушателям определиться с выбором профессии, какие курсы выбрать для обучения.

Слушателей ждет встреча с преподавателями тюменского учебного центра "Дельфа" Степаном Бычковым и Натальей Пено. Гости узнают о работе специалиста IТ оборудования, системном администрировании на базе операционных систем Windows и Linux, различных направлениях сетевой академии Cisco, кибербезопасности и других вещах.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.