Тобольские археологи помогают нефтяникам при экспертизе земель

| Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН

Историко-культурную экспертизу земель, подлежащих хозяйственному освоению, проводят тобольские ученые-археологи совместо с компанией "Сургутнефтегаз".

Как рассказал заместитель директора по науке тобольской комплексной научной станции УрО РАН Станислав Козлов, за минувшие два года было обследовано более 1,5 тыс. га земель на территориях Тюменской области и Югры. По результатам работы оформлены более 40 актов государственной историко-культурной экспертизы.

В марте 2020 года компанией "Сургутнефтегаз" был объявлен новый тендер на проведение археологических изысканий в Сургутском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском районах Югры и Уватском районе Тюменской области.

"Тобольская комплексная научная станция признана победителем в одном из выставленных лотов. Это будет второй совместный проект с компанией "Сургутнефтегаз" в текущем году. Очередные экспедиционные выезды научных сотрудников группы этноархеологических исследований станции запланированы на середину мая", - сообщил Станислав Козлов.

Евгений Новоселов