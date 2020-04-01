Старшеклассники ФМШ победили на соревнованиях по информационной безопасности

| Фото: ToUp x Kvant CTF во ВКонтакте | Фото: ToUp x Kvant CTF во ВКонтакте

Первое место в онлайн-соревнованиях по информационной безопасности в формате task-based CTFК заняла команда Областной физико-математической школы. Тюменские старшеклассники стали лучшими среди 60 команд-участниц, представляющих разные регионы России.

В тюменскую сборную, которую возглавил восьмиклассник Степан Дидуренко, вошли пятеро учеников ФМШ. Задача соревнования продолжительностью 36 часов - захват "флага" у соперников. Как пояснил учитель информатики физико-математической школы Тимофей Есин, старшеклассники выполняли задания по поиску уязвимости веб-приложений, криптографии, реверс-инжинирингу, форензике, стеганографии. Тюменцы опередили соперников по количеству выполненных заданий (21 из 24) и набрали больше всех очков. На втором месте расположилась команда из Москвы, на третьем - представители Кургана.

Напомним, что ученики Областной физико-математической школы неоднократно участвовали в соревнованиях по информатике и программированию различных уровней и входили в число призеров. Так, одним из последних значимых достижений стали призовые места на международной Жаутыковской олимпиаде.

Татьяна Ковалева