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Тюменцам предлагают спеть песню "День Победы" из окон своих квартир

Общество, 13:27 28 апреля 2020

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Жителей Тюменской области приглашают присоединиться ко Всероссийской акции "Окно Победы", сообщает региональный департамент культуры.

Артистов, любителей музыки и просто неравнодушных граждан региона приглашают исполнить песню Давида Тухманова "День Победы" 9 мая в 12 часов из окон и балконов своих квартир и домов. Акция пройдет в каждом регионе страны. Свои видео предлагается выкладывать в социальные сети с хэштэгом #окнопобеды.

Акция проходит по инициативе ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" им. Валерия Халилова.

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# 75-летие Победы , День Победы

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