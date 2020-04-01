Тюменские педиатры выезжают к маленьким пациентам на дом

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Участковые педиатры тюменских поликлиник продолжают работу с маленькими пациентами. В период самоизоляции медучреждения изменили формат работы - доктора выезжают на вызовы на дом, сообщает областной департамент здравоохранения.

В числе тех, кто продолжает свою работу, супруги Карина и Александр Садретдиновы - врачи-педиатры городской поликлиники №4. Они работают в специализированной бригаде, которая ежедневно выезжает к юным пациентам, вернувшимся в Тюмень из поездок за границу и эндемичных по коронавирусу регионов России.

"Страха нет, есть опасения: совсем не бояться – это безрассудство. Да, болезнь где- то рядом. Но мы приняли меры безопасности, как все ответственные люди, и продолжаем помогать своим пациентам", - поделилась Карина Садретдинова.

Изначально под наблюдением специалистов было около 100 детей. Сейчас они продолжают ежедневно выезжать к 20 юным тюменцам – контролируют состояние здоровья, берут мазки из горла и носа для анализа на коронавирус. По результатам исследований все дети, проживающие на территории обслуживания городской поликлиники №4, здоровы.

"Нас тоже тестируют на коронавирус: раньше еженедельно брали мазки, теперь чаще – каждые четыре-пять дней. Все результаты отрицательные, так что принимаемые нами меры безопасности - эффективные", - рассказала Карина Садретдинова.

Строго соблюдаются и меры безопасности. Перед выездом к пациентам группы риска по коронавирусу врачи надевают хирургический костюм, защитные очки, респиратор, перчатки и специальный защитный комплект. Дезинфицирующим средством после каждого визита обрабатываются инструменты и контейнер с наборами для забора биопроб, а также ручки и двери автомобиля. По возвращении в поликлинику вся одежда сдается на дезинфекцию, сами медики проходят несколько этапов дезинфекции.