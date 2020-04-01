Горячая линия службы занятости готова ответить на вопросы тюменцев

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцам, у которых есть вопросы по оформлению статуса безработного и выплате пособий по безработице, ответят на горячей линии службы занятости. Об этом рассказала на онлайн-брифинге директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, отвечая на вопросы, заданные жителями региона в социальных сетях.

"Иногда сотрудники службы занятости просят тюменцев прислать какой-то документ, необходимый для назначения пособия по безработице. Напомню, что в настоящее время мы работаем в дистанционном режиме. Человек, который претендует на статус безработного и желает получать пособие по безработице, необходимо подать заявление через личный кабинет. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг", - сообщила директор областного департамента труда и занятости населения.

К сожалению, сейчас, в период нерабочих дней, многие работодатели не отправляют необходимую отчетность в Пенсионный фонд РФ, с которым у службы занятости налажено межведомственное электронное взаимодействие. Поэтому бывают случаи, когда работник службы занятости вынужден запрашивать у гражданина необходимые документы. Их можно предоставить в дистанционном режиме, в виде сканов по электронной почте.

"Если у человека нет доступа к Интернету, он может обратиться в службу занятости по предварительной записи. Нужно позвонить на наши горячие линии, там все объяснят и обязательно помогут", - подчеркнула Мазуркевич.

Евгений Бабенко