Тюменские поисковики поддержат горожан продовольствием

| Фото: пресс-служба ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер» и Штаба помощи #МыВместе | Фото: пресс-служба ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер» и Штаба помощи #МыВместе

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Продовольственные наборы передадут в Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам проекта "Мы вместе" добровольцы Тюменского областного поискового центра 28 апреля.

Как сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер" и Штаба помощи #МыВместе, из-за режима самоизоляции старт полевого сезона поисковых отрядов отложен. В свою очередь поисковики выступили с инициативой оказания помощи и поддержки граждан города продовольствием, которое было подготовлено для весеннего этапа экспедиции.

Волонтеры проекта "Мы вместе" принимают заявки на оказание помощи пожилым и маломобильным жителям, помогают в решении бытовых вопросов. Таким образом, поисковики и волонтеры совместными усилиями окажут поддержку продуктами питания.

Напомним также, что Тюменский областной поисковый центр и добровольцы проекта "Мы вместе" реализуют акцию "Георгиевская ленточка", приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее тюменские поисковики подготовили Георгиевские ленточки и передали их в штаб. Волонтеры будут вручать Георгиевские ленточки в ходе выполнения заявок на покупку продуктов и лекарств.