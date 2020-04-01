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Комплекс по лечебной физкультуре поможет тюменцам с остеохондрозом

Общество, 15:32 27 апреля 2020

Областного центра реабилитации инвалидов | Фото: Областного центра реабилитации инвалидов

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Комплекс по лечебной физкультуре при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника показала врач ЛФК Областного центра реабилитации инвалидов Елена Клепикова. Этот недуг - один из самых распространенных, так как сидячий образ жизни, нарушения осанки, лишний вес – далеко не полный список причин его возникновения и развития, сообщает департамент социального развития.

Медикаментозное лечение остеохондроза зачастую приносит лишь временное облегчение, уверены в центре. Долговременный эффект обеспечат массаж, физиолечение и регулярные занятия лечебной физкультурой.

Занятия ЛФК способствуют постепенному восстановлению циркуляции крови, принятию позвонками нормального положения и укреплению позвоночника.

Чтобы выполнять упражнения дома, переходите по ссылке и смотрите видео.

Следует знать, что лечебная гимнастика при поясничном остеохондрозе назначается не ранее чем через два-три дня после того, как острая боль прошла. При этом гимнастика не должна слишком утомлять.

При появлении напряжения в пояснице нужно прекратить упражнения.

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# ЛФК , Медицина

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