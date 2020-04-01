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В Тюменской области приняты оперативные меры по поддержанию экономической стабильности

Экономика, 17:41 27 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области разработан и действует план устойчивого развития экономики. Его утвердил губернатор Александр Моор.

Основная цель документа - предупреждение и нивелирование негативных тенденций и сохранение рабочих мест на 2020 год.

Реализация комплекса мер и сроки исполнения - на личном контроле главы региона.

Текст распоряжения правительства Тюменской области от 08.04.2020 №310-рп опубликован на официальном сайте.

Кроме того, в регионе сформирован перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих, в том числе, существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Тюменской области - распоряжения губернатора Тюменской области от 30.03.2020 №25-р, от 24.04.2020 №34-р

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