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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дезинфекцию улиц Исетского проводят дорожники

Общество, 18:35 27 апреля 2020

ИИЦ "Заря" | Фото: ИИЦ "Заря"

87 тыс. 319 кв. метров мест общего пользования продезинфицировали в Исетском, сообщает информационно-издательский центр "Заря".

Дезинфекционную обработку проводят сотрудники Исетского ДРСУ. Задействованные в обработке специалисты прошли инструктаж, они полностью экипированы – имеют защитные костюмы и маски. Дезинфекция проводится хлорсодержащим раствором. По всему маршруту технику сопровождает полицейский патрульный автомобиль.

Как рассказал помощник главы района Сергей Кирпичников, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции обработка произведена на девяти центральных улицах и тротуарах, площади Молодежной и около районной администрации по ул. Чкалова, на автомобильных стоянках возле больницы, второй райцентровской школы, детских садов "Солнышко" и "Ивушка", автовокзала, МФЦ.

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# Исетский район , коронавирус , профилактика

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