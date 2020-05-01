Электромастер СИБУРа выращивает разные сорта острого перца

| Фото: Тобольской промышленной площадке СИБУРа | Фото: Тобольской промышленной площадке СИБУРа

Дежурный электромастер ОЗХ Тобольских предприятий СИБУРа Руслан Степаненко занимается выращиванием нескольких сортов острого перца. На рабочем месте он из семян вырастил 10 кустов овоща.

Для них электромастер сколотил из подручных средств ящик, обтянул фольгой, высадил перцы. "На улицу ставил – побило ветром, держу пока в тепле. Уже первые цветочки появились", - рассказал Руслан Степаненко в интервью пресс-службе Тобольской промышленной площадке СИБУРа.

По словам огородника, любовь к острому у него от бабушки – она выращивала и делала приправу из перца сорта "Огонек". Сам Руслан занимается огородничеством с 2012 года. Начинал на даче в Оренбурге, продолжил и после переезда в Тобольск. Теперь вместо грядок – подоконники. Семена и свежие образцы перцев заказывает, в том числе, из Америки, Таиланда. К процессу подходит основательно – не только сажает, но и изучает матчасть.

Коллеги хобби Руслана Степаненко заинтересовались. Некоторые стали тоже выращивать перчики из семян. Другие распробовали взятый Русланом из дома на вахту перец и на следующий заезд хотят захватить "жгучего" с запасом.

"В полку перцеедов прибыло. Ребята помогают, поливают. Я ватные палочки привез. Опылять будем. Пока там пчелы появятся... Только это придется уже в следующей вахте делать, назначу ответственного", - говорит Руслан Степаненко.

Кстати, плюсов в перцеедстве несколько: укрепляет иммунитет, стимулирует выброс адреналина, эндорфина и серотонина, стимулирует кровообращение.

"Острая пища еще и помогает контролировать вес – улучшает обмен веществ. На вахте кормят досыта. Дома столько не едим. Я тут, кстати, бегом начал заниматься. Коллега спрашивает: "Зачем бегаем? Мы ж не худеем!". А я говорю, главное, что не поправляемся!", - отмечает Руслан Степаненко.