Благоустройство и озеленение проспекта Дзираева в Тобольске завершится в мае

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Благоустройство и озеленение проспекта Дзираева планируется завершить в мае 2020 года, сообщает администрация города.

Работы на участке на пересечении проспекта Дзираева с ул. Юбилейной начались в апреле 2019 года. Обустройства правоповоротной полосы с нетерпением ждали автолюбители. Проблемный участок доставлял неудобства жителям последние несколько лет: из-за малой пропускной способности перекрестка здесь были пробки, в период сильных дождей стояла вода из-за отсутствия ливневой канализации.

Дорожные работы были выполнены летом. Вместе с правоповоротной полосой в 2019 году появились новые автобусные остановки, регулируемый пешеходный переход, освещение, пешеходная и велодорожки с обустроенными зонами отдыха, в районе ландшафтного парка построили специальную площадку для выгула и дрессировки собак. В середине мая 2020 года подрядчик завершит работу.

Обустройство проводилось по программе "Тобольск-2020", которую поддерживает СИБУР. В программу вошло строительство, капитальный ремонт или реконструкция более 40 объектов культуры, образования, медицины, спорта и городской инфраструктуры. Программа позволила значительно обновить социальную сферу Тобольска и сделать его более комфортным для жизни.

В рейтинге Минстроя России Тобольск занял 16 место среди 143 российских городов с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек. При составлении рейтинга оценивали озеленение и улично-дорожную сеть городов, жилье и общественно-деловую инфраструктуру, социально-досуговую инфраструктуру и городские пространства.