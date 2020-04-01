Антикризисный чек-лист обсудят на онлайн-НЕвебинаре социальные предприниматели

| Фото: Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" | Фото: Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области"

НЕвебинар "Поиск ресурсов: групповая работа" приглашает социальных предпринимателей региона 30 апреля в 12 часов на онлайн-площадку "Точка кипения - Тюмень", сообщают организаторы.

На НЕвебинаре участники узнают, как действуют в новых условиях их коллеги, поделятся, что происходит у них в бизнесе и обсудят план для каждого. Выработают чек-лист антикризисных шагов, дадут лайфхаки для решения различных вопросов, обсудят неочевидные ресурсы и возможности, научатся формировать запросы органам исполнительной власти региона.

"Мы открываем цикл мероприятий "Решаем сообща", чтобы предприниматели снова ощутили ресурс группы, которому когда-то научила их школа социального предпринимательства. Ждем всех, кто откликнется. Свою дальнейшую работу мы выстраиваем исходя из потребностей и вопросов предпринимателей", - пояснила руководитель центра инноваций социальной сферы инвестиционного агентства Тюменской области Александра Князева.

Она добавила, что тему следующей встречи участники выберут сами. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно по ссылке.

Напомним, проект "Школа социального предпринимательства" действует в Тюменской области с 2017 года на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, а также в Исетском, Абатском и Голышмановском районах. За это время школа выпустила 10 потоков, что составило более 190 проектов, 30 % из которых реализуются.