Проект #МыРядом2020: тюменских психологов благодарят за поддержку

| Фото: группа АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" ВКонтакте | Фото: группа АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" ВКонтакте

Первые отзывы о работе тюменских психологов в рамках проекта #МыРядом2020 появились от медиков, а также от подростков и тех, кто нуждается в эти дни в поддержке.

Проект #МыРядом2020, объединивший психологов из разных городов страны, в том числе из Тюмени, стартовал в конце марта. Квалифицированные специалисты, имеющие опыт психологического консультирования, выразили готовность бесплатно помогать не только медикам, но и беременным, заболевшим, детям, подросткам, пожилым, тем, кто находится в кризисной ситуации.

Одну из таких консультаций провела и специалист из Тюмени Ольга Минакова. К ней обратилась медик из Тюмени, мама четверых детей Александра, переживания которой были связаны не только с профессиональной деятельностью.

"Я - врач и с начала всей этой ситуации начала испытывать огромную волну переживаний. Кроме этого я - мама, жена, дочь, смешалось все, начались проблемы со сном, я стала подумывать о приеме успокоительных препаратов, и в этот момент узнала о проекте и обратилась за помощью. Одной консультации хватило, чтобы сразу снизился градус тревоги и напряжения, я как будто выдохнула и начала дышать полной грудью", - поделилась Александра.

Ольга Минкова отмечает, что в настоящее время врачи, медсестры, медбратья, санитарки - не только в зоне риска заболевания COVID-19, но и в зоне риска эмоционального выгорания.

"Медработников, осознающих необходимость поддержки сейчас не так много. У кого-то есть ощущение, что справиться должны самостоятельно, что за помощью обращаться неловко и, главное, некогда. Но как же важно провести профилактическую работу, чем потом разгребать последствия", - отметила Ольга Минакова.

Обращаются за помощью к тюменским специалистам и жители Италии, Бали, Бангкока, а также Санкт-Петербурга, Кемерово, Владивостока, Краснодара и других российских городов. Тюменский психолог Елена Тишкова, которая тоже присоединилась к проекту #МыРядом2020, рассказала, что обращения поступают от соотечественников, которые не могут вернуться домой, от родственников заразившихся, от студентов медицинских вузов, которые работают наравне с остальными врачами.

"В проект я пришла в первые дни после его старта и сразу попала на канал экстренной помощи. Сюда поступают острые, экстренные заявки, которые предполагают немедленное включение психолога. Специалисты дежурят круглосуточно, каждый по два часа. Все процессы построены и продуманы организаторами четко. Конечно, формат онлайн сложный, потому что большие расстояния, не видишь клиента, а его состояние, как правило, острое", - рассказала Елена Тишкова корреспонденту ИА "Тюменская линия". Отзывов в ее адрес также поступает немало. Люди благодарят за общение, за внимание, искреннее сопереживание и огромное желание помочь.

Напомним, чтобы получить бесплатную консультацию психолога, необходимо отставить заявку на сайте МыРядом2020.рф, кратко указать ситуацию, с которой нужно работать, и указать удобное время. Далее, заявка попадет на конкретную линию помощи и будет подобран подходящий свободный специалист. Внутри проекта психологи имеют супервизорскую поддержку и обмениваются опытом. Кроме того, работает телефон горячей линии 8-800-444-53-47.

Любовь Голышева