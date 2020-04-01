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Более тридцати тысяч жителей Тюменской области привиты от клещевого энцефалита

Общество, 20:07 28 апреля 2020

управление Роспотребнадзора | Фото: управление Роспотребнадзора

33 тыс. 708 человек привиты от клещевого энцефалита в Тюменской области с начала 2020 года. Случаев заболевания не зарегистрировано, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На территории 605 га проведены противоклещевые обработки. По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает средних значений.

Всем пострадавшим, не привитым против КВЭ, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8-904-492-92-30.

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# клещевой энцефалит , клещи , прививка , Роспотребнадзор

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