  • 29 апреля 202029.04.2020среда
  • USD74,5706
    EUR80,7749
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Почта России выпустила открытки к юбилею Победы

Общество, 15:37 29 апреля 2020

Почта России | Фото: Почта России

Лимитированную серию праздничных открыток, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выпустила Почта России, сообщает пресс-служба компании.

Отправить открытку можно через сайт Почта Маркет. При оформлении необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на сайте компании или в мобильном приложении.

Вся серия виртуальных открыток доступна в разделе, посвященном 9 мая. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# 75-летие Победы , открытки , Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:14 29.04.2020В тобольской больнице готовы к лечению пациентов с COVID-19
16:10 29.04.2020В Тюмени подвели итоги конкурса на продвижение онлайн-проекта "Пошторми"
16:00 29.04.2020Ишимские ветераны получили ключи от новых квартир
15:55 29.04.2020ГИБДД: тюменцы с пониманием отнеслись к запрету посещать кладбища на Радоницу