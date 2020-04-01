Почта России выпустила открытки к юбилею Победы

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Лимитированную серию праздничных открыток, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выпустила Почта России, сообщает пресс-служба компании.

Отправить открытку можно через сайт Почта Маркет. При оформлении необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на сайте компании или в мобильном приложении.

Вся серия виртуальных открыток доступна в разделе, посвященном 9 мая. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей.