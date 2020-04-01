На Ямале мужчина поджег свою сестру

| Фото: Следственный комитет РФ (архив) | Фото: Следственный комитет РФ (архив)

Мужчину, обвиняемого в убийстве сестры, осудят в Пуровском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

18 апреля в Тарко-Сале во дворе дома обнаружено тело 19-летней девушки со следами термических ожогов. Накануне ночью погибшая распивала с братом алкоголь. В ходе ссоры мужчина облил сестру бензином и поджег. Девушка скончалась от ожогового шока. Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил сестру без признаков жизни. На допросе обвиняемый отрицал свою причастность к произошедшему, однако позже признался в преступлении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.