  • 28 апреля 202028.04.2020вторник
  • USD74,4960
    EUR80,7611
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На Ямале мужчина поджег свою сестру

Общество, 20:35 28 апреля 2020

Следственный комитет РФ (архив) | Фото: Следственный комитет РФ (архив)

Мужчину, обвиняемого в убийстве сестры, осудят в Пуровском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

18 апреля в Тарко-Сале во дворе дома обнаружено тело 19-летней девушки со следами термических ожогов. Накануне ночью погибшая распивала с братом алкоголь. В ходе ссоры мужчина облил сестру бензином и поджег. Девушка скончалась от ожогового шока. Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил сестру без признаков жизни. На допросе обвиняемый отрицал свою причастность к произошедшему, однако позже признался в преступлении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# убийство , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:35 28.04.2020На Ямале мужчина поджег свою сестру
20:16 28.04.2020Прямые эфиры по сценической речи и актерскому мастерству организовали ялуторовские актеры
20:07 28.04.2020Более тридцати тысяч жителей Тюменской области привиты от клещевого энцефалита
19:09 28.04.2020Запсибкомбанк открыл новый вклад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне