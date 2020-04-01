Онлайн-семинар из серии "Пластмассовый мир" проведет ТюмГУ

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Очередной семинар в рамках серии "Пластмассовый мир" начнется 30 апреля в 17 часов. Он будет посвящен теме "Столкновение знаний в контексте индустриального освоения территории: опыт СССР", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"На семинаре мы рассмотрим конфликты знаний на примере советской индустриализации, которая провоцировала активную общественную дискуссию о принципах природоохранной политики, - сообщил руководитель сетевого исследовательского центра "Человек, природа, технологии" ТюмГУ Александр Сорокин. - Приглашенные эксперты расскажут об особенностях научного, политического, индигенного знания о природе во времена СССР и о маршрутах их циркулирования".

Первым экспертом семинара станет Valentina Roxo, приглашенный исследователь Колумбийского университета (США), преподаватель курса экологических гуманитарных наук в Университете Таллинна (Эстония) и докторантка Rachel Carson Center (Германия). Валентина выступит с докладом "Социалистическое строительство и новое североведение на территории формирующегося Западно-Сибирского нефтегазового комплекса".

Второй эксперт семинара - старший преподаватель кафедры истории России Сургутского госуниверситета Игорь Стась - представит доклад "Архитектурные грёзы: нефтяной город Западной Сибири в проектах советской урбанистики".

Научный сотрудник Центра социальных исследований Севера Европейского университета в Санкт-Петербурге Вероника Симонова, выступит по теме "Священная экономика дикой добычи полезных ископаемых в Восточно-Саянских горах".

Семинар состоится на платформе Zoom. Для участия в нем нужно заполнить гугл-форму. Адрес конференции, ID и пароль будут разосланы зарегистрировавшимся участникам в день семинара.