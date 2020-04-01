Центр развития компетенций Западно-Сибирского НОЦ работает в онлайн-формате

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

В центре комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра в апреле стартовали очередные модули обучения в рамках двух ключевых Школ: Школа научного лидерства и Школа руководителей научно-технических проектов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Команда проекта в короткие сроки перенесла обучение, включая проектную работу, в онлайн-формат, обеспечив качественную работу на модулях для 83 слушателей, представляющих более десяти организаций НОЦ, и 26 привлеченных экспертов. Активное участие в работе приняли ведущие эксперты Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, представители реального сектора экономики, венчурных фондов, ведущие ученые и руководители инновационных компаний.

Центральными темами апрельского обучения стали: инструменты и методы управления научно-техническими проектами, привлечение внебюджетного финансирования, разработка и защита уставов проектов, требования и возможности ведущих грантовых фондов и программ России. Для слушателей также организовываются открытые лекции ведущих отечественных и зарубежных ученых и экспертов.

Слушатели сформировали в командном формате восемь научно-исследовательских и восемь научно-технических проектов, каждый из которых разрабатывается и прорабатывается на всем протяжении обучения. Для всех слушателей предусмотрены индивидуальные карьерные траектории, основанные на авторском подходе к оценке, и целевое развитие профессиональных и управленческих компетенций.

"В рамках Школы для нас крайне важно получить реальные результаты наших коллег в виде исследований высокого уровня, направленных на решение актуальных запросов государства, общества и индустрий, одновременно с формированием будущего науки. Наша задача – создание междисциплинарных научных команд, удовлетворяющих запросам не только научного сообщества, но и общества в целом, а также обучить слушателей новым навыкам, которые не являются частью традиционной программы для научных руководителей, таких, как международное сотрудничество и научное управление. В этом и заключается генеральная роль "научного лидера", – сказала ментор Школы научного лидерства доктор Ирина Шрайбер (CERN, Швейцария).

Участники Школы получают лучшие, совершенно "живые" практики работы и сразу пытаются их применять, отмечают эксперты. Очередной этап защиты проектных работ показал, что результаты отдельных команд вызывают высокий интерес у потенциальных инвесторов и компаний.

"Среди проектов-лидеров я бы выделил: решение в области персонализированного доступа в каршеринговый автомобиль, советующую систему по сохранению здоровья, технологию автоматизированной диагностики заболеваний растений, роботизированный комплекс для сельского хозяйства. Замечательно, что некоторые команды уже находятся на стадии прототипа. Хочу добавить, что этот модуль непроизвольно стал особенным. Дело в том, что удаленная работа для технологических команд – распространенное явление по всему миру, наши участники в этом действии открыли для себя превосходные возможности", – подчеркнул ментор Школы руководителей научно-технических проектов Евгений Голубев (Технологический парк ТюмГУ).