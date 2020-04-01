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Тюменский общественный транспорт в майские праздники перейдет на воскресный график

Общество, 10:45 30 апреля 2020

пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

По графику воскресных дней будет работать городской пассажирский транспорт Тюмени 1 - 5 и 9 - 11 мая, сообщает администрация города со ссылкой на "Тюменьгортранс".

Маршрут № 97"З-д медоборудования – с/о "Искра-2" осуществляет транспортное обслуживание 3 и 10 мая.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте "Тюменьгортранс" в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

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# общественный транспорт , Тюменьгортранс

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