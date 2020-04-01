В майские праздники усилят патрулирование лесов Тюменской области

| Фото: rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

В майские праздники над лесами Тюменской области будут летать беспилотники. Граждан, посещающих леса, будут снимать на фото- и видеокамеры и штрафовать за нарушение особого противопожарного режима, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

С 28 апреля по 12 мая 2020 года должностные лица федерального государственного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области и подведомственных организаций совместно с Росгвардией и Госохотдепартаментом Тюменской области будут патрулировать леса в усиленном режиме.

"У нас все пожары оттого, что люди жгут. Сначала траву пожгут, потом огонь в лес идет. Беспилотники охватят все площади. Они современные, летают очень далеко. Мы фиксируем все нарушения, тем более нахождение в лесу. У нас сейчас режим самоизоляции и действующий особый противопожарный режим. Находиться в лесах запрещено. Если раньше нельзя было проводить пожароопасные работы и разводить костры, то сейчас введен запрет и на посещение лесов", - говорит начальник управления федерального государственного лесного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области Игорь Шабров.

Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает, что за нарушение гражданами запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность по ст. 3.19 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, сумма административного штрафа — от 1 до 2 тыс. рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено привлечение виновных лиц к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (административный штраф на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц от 300 до 500 тыс. руб.).

В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар без причинения ущерба лесным насаждениям, ответственность предусмотрена по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ (адм. штраф на граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц 50 тыс. руб.; на юридических лиц от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.).

В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по ст. 261 Уголовного кодекса РФ.