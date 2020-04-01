Защиту лесов от пожаров обсудили в прокуратуре Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

42 лесных пожара произошли в Тюменской области по данным на 29 апреля. 36 из них - по вине человека. Выгорело 409,58 га. За аналогичный период 2019 года было всего 12 пожаров на общей площади 74,51 га.

Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы в областной прокуратуре, которое прошло в онлайн. Участники совещания отметили необходимость активизации принятия органами власти, местного самоуправления и правоохранительными органами профилактических мер, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров и привлечению виновных лиц к ответственности.

Кроме того, участники совещания обсудили паводковую ситуацию. В настоящее время подтоплено более 30 придомовых территории в Вагайском и Тобольском муниципальных районах. Также подтоплен один жилой дом и девять низководных мостов.

По итогам заседания выработаны конкретные предложения по обеспечению законности при прохождении пожароопасного и паводкового периодов.