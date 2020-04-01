Стартовал новый этап конкурса "Большая перемена"
Новый этап Всероссийского конкурса "Большая перемена" стартовал 30 апреля, сообщает Минпросвещения России.
Новый этап на сайте "БольшаяПеремена.онлайн" конкурса носит название "Представь себя". Участникам предстоит рассказать о своих интересах, качествах и сильных сторонах. Задание состоит из двух частей: короткого эссе с обоснованием, почему конкурсант выбрал тот или иной вызов из девяти предложенных, и самопрезентации. Формат выполнения презентации ограничивается исключительно фантазией самого школьника.
Этап "Представь себя" открывается участникам после прохождения трех предыдущих тестов. Участие в нем принимают уже более 120 тыс. школьников 8–10-х классов.