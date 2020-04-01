Стартовал новый этап конкурса "Большая перемена"

| Фото: www.edu.gov.ru | Фото: www.edu.gov.ru

Новый этап Всероссийского конкурса "Большая перемена" стартовал 30 апреля, сообщает Минпросвещения России.

Новый этап на сайте "БольшаяПеремена.онлайн" конкурса носит название "Представь себя". Участникам предстоит рассказать о своих интересах, качествах и сильных сторонах. Задание состоит из двух частей: короткого эссе с обоснованием, почему конкурсант выбрал тот или иной вызов из девяти предложенных, и самопрезентации. Формат выполнения презентации ограничивается исключительно фантазией самого школьника.

Этап "Представь себя" открывается участникам после прохождения трех предыдущих тестов. Участие в нем принимают уже более 120 тыс. школьников 8–10-х классов.