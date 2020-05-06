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Тюменские студенты стали участниками флешмоба "ИЗОизоляция"

Общество, 10:13 06 мая 2020

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Студенты ТюмГУ – слушатели электива "История культуры" – стали участниками флешмоба "ИЗОизоляция", сообщает пресс-служба вуза.

Запустила флэшмоб одна из пользователей соцсетей Катерина Брудная-Челядинова. При помощи подручных средств участники изображают сюжеты знаменитых картин и выкладывают свои работы в соцсети. Откликнулись и студенты ТюмГУ.

По словам профессора кафедры русской и зарубежной литературы Института социально-гуманитарных наук, искусствоведа Татьяны Борко, в условиях дистанционного образования студенты смогли получить дополнительный опыт, знания и применить их на практике.

"Несмотря на загруженность самостоятельной работой в условиях дистанционного обучения, ребята нашли силы и время, чтобы по-новому взглянуть на классические произведения изобразительного искусства, предельно сократив дистанцию между творцом, зрителем и объектом изображения. Считаю, эти студенческие работы отличает удивительно точная атмосфера и тонкое чувство стиля", - отметила она.

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# изо , изобразительное искусство , ТюмГУ , флешмоб

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