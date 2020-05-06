ТюмГУ впервые запускает проект летнего трудоустройства студентов

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Масштабный проект по трудоустройству студентов на лето впервые запускает ТюмГУ. В условиях пандемии университет берет на себя ответственность обеспечить работой своих студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Программа создается для оказания финансовой поддержки студентам, попавшим в период пандемии в трудную финансовую ситуацию. В ней могут участвовать студенты очной формы обучения, получающие высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура). Программа рассчитана до 31 августа 2020 года.

После подачи заявки на почту студента приходит письмо, что резюме принято к рассмотрению. В течение 5-7 рабочих дней с момента подачи анкеты со студентами связываются менеджеры программы через е-mail или по телефону. Время рассмотрения заявки может быть увеличено.

Студенты, успешно прошедшие отбор, получают на электронную почту или по телефону подтверждение от менеджера. После окончательного согласия на участие менеджеры запускают процесс подготовки и согласования договора. После его подписания можно будет приступить к выполнению задач.

Режим работы студента не согласуется с режимом работы организации, но должен соответствовать срокам, оговоренным в договоре. Студент обсуждает время с ответственным от подразделения и самостоятельно определяет режим работы.