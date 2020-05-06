  • 6 мая 20206.05.2020среда
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

ТюмГУ впервые запускает проект летнего трудоустройства студентов

Общество, 16:10 06 мая 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Масштабный проект по трудоустройству студентов на лето впервые запускает ТюмГУ. В условиях пандемии университет берет на себя ответственность обеспечить работой своих студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Программа создается для оказания финансовой поддержки студентам, попавшим в период пандемии в трудную финансовую ситуацию. В ней могут участвовать студенты очной формы обучения, получающие высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура). Программа рассчитана до 31 августа 2020 года.

После подачи заявки на почту студента приходит письмо, что резюме принято к рассмотрению. В течение 5-7 рабочих дней с момента подачи анкеты со студентами связываются менеджеры программы через е-mail или по телефону. Время рассмотрения заявки может быть увеличено.

Студенты, успешно прошедшие отбор, получают на электронную почту или по телефону подтверждение от менеджера. После окончательного согласия на участие менеджеры запускают процесс подготовки и согласования договора. После его подписания можно будет приступить к выполнению задач.

Режим работы студента не согласуется с режимом работы организации, но должен соответствовать срокам, оговоренным в договоре. Студент обсуждает время с ответственным от подразделения и самостоятельно определяет режим работы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# трудоустройство , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 06.05.2020В соцсетях запустили флешмоб историй #ЛичноОВойне
17:00 06.05.2020Тюменка Александра Жернова создала коллаж ко Дню Победы
16:57 06.05.2020Тюменцам предлагают рассказать о ветеранах-наставниках
16:52 06.05.2020Росводоканал ликвидирует утечку на улице Брестской в Тюмени