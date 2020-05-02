Семьдесят пять лет назад советские войска штурмовали Берлин

| Фото: www.mil.ru | Фото: www.mil.ru

2 мая 1945 года в ходе Берлинской стратегической наступательной операции советские войска овладели столицей Германии - Берлином. Операция продолжалась с 16 апреля до 8 мая 1945 года.

Берлин являлся одним из крупнейших военно-промышленных центров Германии. Оборона города была продумана и хорошо подготовлена. В городе сформировали около 200 отрядов народного ополчения Третьего рейха, общая численность гарнизона превышала 200 тыс. человек. На берлинском направлении были сосредоточены основные силы вермахта.

Весной 1945 года боевые действия вооруженные силы на территории Германии вели войска Советского Союза, США, Великобритании и Франции. Советские войска находилась в 60 км от Берлина, а передовые части американо-английских войск вышли на р. Эльбу в 100-120 км от столицы Германии.

План операции советского Верховного Главнокомандования состоял в том, чтобы нанести на широком фронте несколько мощных ударов, расчленить берлинскую группировку противника, окружить и уничтожить ее по частям.

Операция началась 16 апреля 1945 года. Войска 1-го Белорусского фронта атаковали противника на р. Одер, войска 1-го Украинского фронта начали форсировать р. Нейсе и прорвали оборону противника.

20 апреля с огня дальнобойной артиллерии по Берлину начался штурм. К вечеру 21 апреля ударные части вышли на северо-восточную окраину города.

21 апреля танковые части ворвались на южную окраину города.

25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение всей берлинской группировки противника - 500 тыс. человек.

Войска 2-го Белорусского фронта форсировали Одер и, прорвав оборону противника, к 25 апреля продвинулись на глубину до 20 км. Они прочно сковали 3-ю немецкую танковую армию, не допустив ее использования на подступах к Берлину.

Немецко-фашистская группировка в Берлине продолжала упорное сопротивление. Прорываясь к центру Берлина, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом.

К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, со всех сторон простреливавшаяся советской артиллерией, а к вечеру того же дня части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район рейхстага.

Гарнизон рейхстага насчитывал до 1 тыс. солдат и офицеров, он непрерывно усиливался.

30 апреля войска 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта начали бои за рейхстаг. Только к вечеру после неоднократных атак советские воины ворвались в здание. В ночь на 1 мая над зданием поверженного рейхстага было водружено Знамя Победы. Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы врага, засевшие в отсеках подвалов, капитулировали лишь в ночь на 2 мая.

1 мая части 3-й ударной армии, наступавшие с севера, встретились южнее рейхстага с частями 8-й гвардейской армии, наступавшими с юга. В тот же день сдались два важных узла обороны Берлина: цитадель Шпандау и зенитная бетонная башня ПВО Flakturm I ("Зообункер").

К 15 часам 2 мая сопротивление противника полностью прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в плен общим количеством более 134 тыс. человек.

Во время Берлинской операции безвозвратные потери советской стороны составили более 78 тыс. человек, санитарные — более 274 тыс. человек.

Свыше 600 участников Берлинской операции были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены второй медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.