Ишимская прокуратура добилась блокировки сайтов с фальшивыми правами

| Фото: Генпрокуратуры РФ | Фото: Генпрокуратуры РФ

21 сайт, торгующий фальшивыми водительскими правами, заблокирован по искам Ишимской прокуратуры.

Обнаруженные в ходе мониторинга ресурсы содержали информацию о продаже поддельных удостоверений. Как напомнили в надзорном ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура направила в суд административные иски о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора и доступ к запрещенной информации ограничен.