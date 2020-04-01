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Ишимская прокуратура добилась блокировки сайтов с фальшивыми правами

Происшествия, 17:31 30 апреля 2020

Генпрокуратуры РФ | Фото: Генпрокуратуры РФ

21 сайт, торгующий фальшивыми водительскими правами, заблокирован по искам Ишимской прокуратуры.

Обнаруженные в ходе мониторинга ресурсы содержали информацию о продаже поддельных удостоверений. Как напомнили в надзорном ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура направила в суд административные иски о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора и доступ к запрещенной информации ограничен.

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# прокуратура , фальшивые права

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