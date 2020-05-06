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Открыт прием заявок на второй сезон конкурса "Цифровой прорыв"

Общество, 16:45 06 мая 2020

www.edu.gov.ru | Фото: www.edu.gov.ru

Продолжается регистрация участников на второй сезон Всероссийского конкурса для ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики "Цифровой прорыв", сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать один из восьми региональных хабов, пригласить своих друзей или найди себе команду и вместе участвовать в региональном этапе с июня по сентябрь. Лучшие участники регионального этапа поедут на самый большой хакатон страны в октябре, а победители получат деньги на реализацию своих проектов. Старт очных этапов запланирован на июнь, но в связи с эпидемиологической ситуацией возможен перенос сроков на более поздний период.

В рамках конкурса также идет прием IT-кейсов от бизнеса. Самые интересные кейсы по итогам народного голосования будут представлены на очных этапах конкурса, а участники конкурса помогут найти оптимальное решение и по-новому взглянуть на задачу.

Финалисты конкурса получат денежные призы, возможность развития и внедрения разработанного во время конкурса проекта. Победители смогут получить денежные призы, а также поддержку от компаний партнеров и органов исполнительной власти по развитию разработанного на хакатоне прототипа.

Призовой фонд для победителей составит 40 млн рублей, грантовый фонд – 100 млн рублей.

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# ИТ-технологии , конкурсы , студенты , цифровая экономика

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