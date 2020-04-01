Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии

admtyumen.ru admtyumen.ru

Обеспечение дополнительных мер безопасности и антитеррористической защищенности населения и потенциальных объектов террористических посягательств в период подготовки и проведения майских праздников с учетом режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии Тюменской области и регионального оперативного штаба. В режиме видео-конференц-связи его провел губернатор Александр Моор.

Члены антитеррористической комиссии заслушали информацию об организации и реализации в регионе требований к антитеррористической защищенности сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе объектов водоподготовки и водоочистки. Глава Тюмени Руслан Кухарук и заместитель директора департамента социального развития Ирина Ожогина доложили о результатах работы по реабилитации несовершеннолетних, возвращенных из зон боевых действий в Республике Ирак и Сирийской Арабской Республике, и профилактике распространения в их среде радикальных идей.

Подводя итоги заседания, Александр Моор обратил внимание участников на обеспечение безопасности населения в условиях введенного в области режима самоизоляции и дальнейший комплекс ограничительных мер по профилактике и недопущению распространения инфекции.

В совещании приняли участие начальник регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игорь Николаев, областной прокурор Владислав Московских, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, руководители силовых структур и правоохранительных органов, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, представители регионального правительства, главы городских округов и муниципальных районов.