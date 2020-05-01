В областной больнице в Нижней Тавде появился мобильный рентген-аппарат

| Фото: пресс-служба областной больницы №15 | Фото: пресс-служба областной больницы №15

Портативный цифровой рентген-аппарат появился в областной больнице №15 в селе Нижняя Тавда. Теперь пациенты могут пройти рентгендиагностику прямо в палате, сообщает пресс-служба областной больницы №15.

Благодаря мобильности рентген можно использовать в любом из отделений больницы. Несмотря на небольшие размеры и малый вес, по качеству снимков передвижной рентгеновский аппарат не уступает стационарным моделям. Мобильный рентген особенно нужен в тех случаях, когда пациент по разным причинам не может сам или с помощью медперсонала дойти до стационарного аппарата.

"Например, речь может идти о множественных травмах, или об отеке легких и подключении к аппарату искусственной вентиляции. Либо о любых других случаях, когда транспортировка пациента невозможна или просто затруднительна", – пояснил врач-рентгенолог областной больницы №15 Михаил Погореленко.

По его словам, нижнетавдинским медикам уже представился случай испытать новый рентген в деле. Максимально изолированный режим требовался женщине 63 лет с подозрением на COVID-19. В целях обеспечения безопасности остальных пациентов, рентгенодиагностику ей выполнили при помощи нового переносного аппарата. Впоследствии инфекционный диагноз не подтвердился.