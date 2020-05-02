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Тюменцев предупреждают об опасности клещевого энцефалита

Общество, 09:22 02 мая 2020

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

1 тыс. 34 тюменца обратились за медицинской помощью с жалобами на укусы клеща по данным на 2 мая.

Врачи предупреждают: самым опасным последствием укуса клеща может быть клещевой энцефалит - острое инфекционное заболевание. Преимущественно оно поражает центральную нервную систему, последствия заболевания могут быть разными: от полного выздоровления до инвалидности и летального схода.

В связи с этим инфекционисты напоминают о необходимости профилактики укусов клеща. Особенно это актуально в майские праздники, когда горожане выезжают на дачу или находятся в самоизоляции за городом. Предотвратить укус помогут плотная одежда, репелленты и регулярные само- и взаимоосмотры.

Если клещ уже укусил, не нужно пытаться снять его самостоятельно. Жителям Тюмени необходимо обратиться в областную инфекционную больницу - корпус на ул. Ленина, 69. Здесь же клеща поместят в правильные условия хранения, чтобы в дальнейшем исследовать его на носительство клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

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# клещевой энцефалит , клещи

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