Галина Шарухо напомнила тюменцам об опасности клещей

Более 2 тыс. случаев присасывания клещей зафиксировано в Тюменской области по данным на 2 мая. Из них 1 тыс. 250 – за минувшую неделю.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо призвала жителей соблюдать меры профилактики и пользоваться репеллентами.

"Нужно помнить о том, что мы живем в эндемичной территории по клещевому энцефалиту. Теплая зима способствовала высокой активности клещей. Помните о мерах профилактики клещевого энцефалита. Собираясь на природу, выбирайте соответствующую одежду и обувь, используйте репелленты. Главным средством профилактики является прививка. Вакцинация по эпидемическим показаниям не запрещена ни для взрослых, ни для детей", подчеркнула она

Напомним, что впкцинация против клещевого энцефалита в регионе проводится круглый год.