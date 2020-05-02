Голышмановцы делятся идеями семейного отдыха

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Онлайн-акцию "Всей семьей - лучше дома" запустили члены молодежной общественной палаты при думе Голышмановского городского округа.

Они призывают поделиться интересными вариантами семейного времяпровождения в социальных сетях. Для этого нужно сделать фотографию, на которой все члены семьи занимаются одним делом: поют, рисуют, играют, читают книги, занимаются спортом, работают на приусадебном участке, готовят. Фото нужно выложить на своих страницах в соцсетях с хэштегами #ВСЕЙСЕМЬЕЙ_ЛУЧШЕДОМА #МОЛОДЕЖНАЯПАЛАТАГГО, #ОМПГолышманово.

Как отметили организаторы, акция направлена на поддержку семейных ценностей и напоминает жителям округа, что в режиме повышенной готовности лучше всей семьей находиться дома.

Завершится акция 15 мая.







Евгения Шевцова