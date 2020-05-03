Основы музыкального исполнительства уватские пианисты осваивают через мессенджер

| Фото: Светланы Визгиной | Фото: Светланы Визгиной

Специальность и основы музыкального исполнительства с переходом на дистанционную форму обучения решено осваивать через Вайбер. Обучающимся направляется видеозапись произведения, они его изучают, присылают видеоотчет исполнения.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила преподаватель по классу фортепиано Уватской Детской школы искусств Светлана Визгина.

В уватской ДШИ она трудится 23 года. Впервые за все время преподаватели столкнулись с тем, что при отсутствии живого общения с учениками им приходится прибегать к помощи интернета.

"Учебный процесс с переходом на дистанционное обучение не остановился. Мы создали группу пианистов в Вайбере. Родителям передала расписание. В урочный час дети выходят на связь. Детям предлагаю несколько произведений из программы, играю на синтезаторе их, ребенок сам выбирает. Сфотографировала нотный стан с произведением, отправила, родители распечатывают, ученики изучают", - рассказала Светлана Визгина.

Разбор нот, ритмичные основы, технику игры на инструменте - все это входит в урок, который проходит два раза в неделю. 17 учеников посещают занятия Светланы Визгиной в онлайн. У кого-то специальность, основы музыкального исполнительства, плюс ансамбль, говорит преподаватель.

У юных пианистов семилетнее образование. В 2020 году в классе Светланы Визгиной есть выпускница, ей преподаватель старается уделять больше времени.

"На сегодня она всю программу знает. Исполнение произведений запишем на видео, направим экзаменационной комиссии Детской школы искусств, таким образом в этот раз она будет сдавать экзамен", - отметила Светлана Визгина.

По словам уватского педагога дополнительного образования, к сожалению, из-за режима повышенной готовности отменились выезды на конкурс в Ялуторовск и Ишим. Но есть надежда, что на традиционном районном конкурсе пианистов "Первые шаги" - для начинающих и "Клавиши весны" - для ребят постарше, ее воспитанники блеснут талантом.

Анжела Лебедева