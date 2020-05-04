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Более семисот тысяч сеянцев сосны выращивают исетские лесничие

Общество, 10:52 04 мая 2020

ИИЦ "Заря" | Фото: ИИЦ "Заря"

Более 700 тыс. сеянцев сосны выращивают в теплицах Исетского лесничества, сообщает информационно-издательский центр "Заря".

По словам руководителя Юрия Мякишева, сейчас подросшие сосенки выкапывают, отправляют в ледник, где тщательно закрывают снегом и опилом, чтобы сохранить до посадки. Посадка начнется, как только с делян уйдет вода.

"В теплице их оставить нельзя, иначе они перерастут. У сеянцев пока нет почки, и их необходимо сохранить в таком состоянии, если почка появится сеянцы уже намного хуже будут приживаться, – пояснил он.

Попутно идет частичный демонтаж теплицы: чтобы избежать парникового эффекта верх постройки освобождают от пленки. В таких условиях сеянцы вырастают за год, в открытом грунте только за два года.

Предприятие полностью обеспечивает себя семенами. Их сушат на шишкосушилке, отправляют в Тюмень на сем на семстанцию, где их проверяют, определяют всхожесть, класс, сертифицируют. Когда семена возвращаются с подтверждением качества их начинают готовить к посеву.

ИИЦ "Заря" | Фото: ИИЦ "Заря"

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# Исетский район , лесничества , посадка леса , сосна

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