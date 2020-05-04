На онлайн-экскурсии жителей Тюменской области познакомили с бытом крестьян

| Фото: из группы "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: из группы "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Онлайн-экскурсию "Крестьянский быт" провела экскурсовод туристического комплекса "Ялуторовский острог" Елена Крикунова. Она познакомила слушателей с внутренним убранством избы и устройством амбара.

"Крестьяне Сибири занимались сельским хозяйством и ремеслами. Засеивали поля. Каждый в семье занимался определенным делом. Женщины в основном занимались хозяйством, летом все работали в поле, огороде. Ближе к осени крестьяне запасались припасами, набивали амбары. Когда начиналась холодная осень мужчины занимались охотой, различными ремеслами. Многие были искусными мастерами в кузнечном ремесле", – рассказала Елена Крикунова.

На экране ноутбука Елена Крикунова показывала собравшимся фотографии Ялуторовского острога, указала на избу, подворье и амбар. Онлайн-экскурсия выдалась познавательной и интерактивной: зрителям предлагалось отгадать названия предметов быта крестьян, объяснить для какой цели они были нужны.

От экскурсовода слушатели узнали, что крестьяне высаживали в огороде, чем гладили одежду, как выбирали место для строительства дома.

"Для возведения дома выбирали самые лучшие породы деревьев. В основном это была лиственница. Самое главное, строительство надо было закончить к празднику Троицы. С этим все было строго. Была такая пословица: без Троицы дом не строится. Каждый дом красиво украшали деревянной резьбой, наносили главный символ на Руси – Солнце", – поделилась Елена Крикунова.

Посмотреть онлайн-экскурсию полностью можно по ссылке.

Инна Пахомова