Акцию "Ночь на конюшне" проведут ишимские коневоды

| Фото: Конный клуб "Кентавр" Ишим во ВКонтакте | Фото: Конный клуб "Кентавр" Ишим во ВКонтакте

Акция "Ночь на конюшне" пройдет в группе Ишимского конного клуба "Кентавр" во ВКонтакте 6 мая, начало в 21 час. Решение – рассказать зрителям о жизни клуба, о занятиях конным спортом - пришло в связи с режимом самоизоляции.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила культорганизатор конного клуба "Кентавр" Ариадна Лынник.

"Поскольку мы сейчас в режиме самоизоляции, тренировки и мероприятия проводить вживую нельзя, мы решили для детей, которые у нас занимаются конным спортом, и просто для всех желающих организовать познавательные и развлекательные прямые эфиры через социальную сеть ВКонтакте. Нам пришла идея, почему бы не сделать ночь на конюшне в режиме онлайн. Проводятся же подобные акции в музеях. Но в данных условиях вживую провести акцию нет возможности, поэтому решили, почему бы и не сделать онлайн", - рассказала она.

Эфиры для зрителей сотрудники "Кентавра" организовывали весь апрель: каждую неделю по два прямых эфира.

Так, тренер ишимской Федерации конного спорта Лия Шарапова рассказала зрителям о том, какие бывают виды конного спорта, какой должна быть экипировка всадника. Затем Ариадна Лынник организовала на эту же тему конкурсную онлайн-программу: задавала вопросы, давала задания, на которые зрители в комментариях к прямому эфиру давали ответы.

Акция "Ночь в конюшне" - более масштабный эфир, добавляют организаторы. Он будет состоять из нескольких тем: "В гостях у двугорбой лошади", - зрителей познакомят с удивительным животным; "Дню Победы посвящается"; "Тайны конюшни", участники эфира смогут заглянуть в конюшенное "закулисье" и узнать, что же там происходит, когда нет посетителей. Также зрителей эфира ожидает мастер-класс по изготовлению славянского оберега. А завершится "Ночь в конюшне" сказкой в полумраке - театр теней развернется прямо на конюшне.

"Мы решили, что в будущем будем практиковать такие акции, только уже вживую, чтобы посетители приходили к нам, смотрели, слушали, участвовали в конкурсах и могли с животными пообщаться", - говорит культорганизатор конного клуба "Кентавр" Ариадна Лынник.

Добавим, проект Ишимского конного клуба "На лошадке в здоровую жизнь" выиграл президентский грант в феврале 2020 года.

Анжела Лебедева