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Акушеры Тюменской области отмечают профессиональный праздник

Общество, 11:21 05 мая 2020

Областной Перинатальный центр

Международный день акушерки празднуют 5 мая.

По словам председателя Ассоциации медицинских сестер Тюменской области Раисы Куликовой, это одна из самых сложных и благородных профессий.

"Они сопровождают будущую маму от поступления в роддом до выписки с новой жизнью на руках. От их безупречного профессионализма, а также доброты и чуткости зависит очень многое", - отметила Раиса Куликова.

С ней согласна главный внештатный акушер-гинеколог Тюменской области Ирина Кукарская. Под ее предводительством в областном Перинатальном центре трудится 104 акушерки. Каждая из них принимает по 5-6 родов за смену и участвует в операциях кесарева сечения.

"Из числа среднего медицинского персонала у акушеров, пожалуй, самая сложная и ответственная роль. Будущие мамы в родовом периоде очень эмоциональны, а все наши акушерки очень тепло относятся как к беременным, так и к малышам. Они любят свою работу - помогать появляться на свет новой жизни. Желаю им всем здоровья, благополучия, а также терпения и эмоциональной стойкости. Пусть лю.бовь к жизни и своему делу остается с вами всегда", - обратилась к коллегам Ирина Кукарская.

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# акушерство , Ирина Кукарская , перинатальный центр

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