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В Ялуторовске научат мастерить майские открытки

Общество, 12:16 05 мая 2020

из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте

Мастер-класс по изготовлению открытки в технике скрапбукинг "Мир! Труд! Май!" пройдет в группах Ялуторовского острога во Вконтакте и Одноклассниках 5 мая.

Урок проведет в прямом эфире мастер острога Екатерина Сарычева. Она расскажет об основных этапах изготовления открытки и различных вариантах декора. Пользователям нужно заранее приготовить картон, скрап-бумагу, клей ПВА, кисть для клея и элементы декора (ленточки, цветы, бусины). Также можно заранее изучить варианты открыток на майскую тему в интернете.

Готовую открытку можно подарить бабушкам и дедушкам. Также рукодельное творчество порадует одиноких пенсионеров в День Победы.

Начало трансляции в 16 часов.

Евгения Шевцова

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# мастер-класс , творчество , Ялуторовский острог

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