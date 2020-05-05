В Ялуторовске научат мастерить майские открытки

из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте

Мастер-класс по изготовлению открытки в технике скрапбукинг "Мир! Труд! Май!" пройдет в группах Ялуторовского острога во Вконтакте и Одноклассниках 5 мая.

Урок проведет в прямом эфире мастер острога Екатерина Сарычева. Она расскажет об основных этапах изготовления открытки и различных вариантах декора. Пользователям нужно заранее приготовить картон, скрап-бумагу, клей ПВА, кисть для клея и элементы декора (ленточки, цветы, бусины). Также можно заранее изучить варианты открыток на майскую тему в интернете.

Готовую открытку можно подарить бабушкам и дедушкам. Также рукодельное творчество порадует одиноких пенсионеров в День Победы.

Начало трансляции в 16 часов.

Евгения Шевцова