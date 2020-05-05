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Ялуторовская мастерица научит выращивать "Цветы Победы"

Общество, 15:29 05 мая 2020

из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте

Мастер-класс ко Дню Победы пройдет в группах Ялуторовского острога во Вконтакте и Одноклассниках 5 мая.

Мастер острога Мария Плотникова в прямом эфире научит изготавливать брошь в виде "Цветка Победы" - красной гвоздики. Для этого пользователям нужно заранее подготовить шерстяные нитки красного и зеленого цветов, кусочек георгиевской ленточки, ножницы, вилку, деревянную зубочистку, секундный клей. иголку с ниткой и булавку-основу для крепления броши.

Присоединиться к мастер-классу можно всей семьей. Готовый аксессуар украсит наряд в День Победы или станет отличным подарком бабушкам и дедушкам.

Начало трансляции в 18 часов.

Евгения Шевцова

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# мастер-класс , творчество , Ялуторовский острог

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