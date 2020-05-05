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Национально-культурная автономия казахов Тюменской области помогла студентам из Казахстана

Общество, 14:39 05 мая 2020

Фото Есенгалия Ибраева

Студенты из Казахстана, обучающиеся в тюменских вузах, получили помощь от национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

"На днях я впервые вышел из режима самоизоляции по уважительной причине и с соблюдением всех мер предосторожности. Помощь понадобилась казахстанским студентам Тюменского индустриального университета и Государственного аграрного университета Северного Зауралья", - рассказал председатель автономии Есенгалий Ибраев.

Как сообщили в пресс-службе координационного совета национальных объединений Тюменской области, некоторые учащиеся по разным причинам остались в Тюмени: кто-то готовится получать диплом, кто-то посчитал эпидемиологическую обстановку неблагоприятной для поездок.

"Когда ребята обратились за поддержкой, разумеется, я откликнулся. Купил продукты и предметы первой необходимости. Также на призыв помочь отозвалось руководство тюменского гастронома "Нубаевские мясные продукты", реализующего продукцию казахстанских производителей. Сейчас казахстанские студенты обеспечены многоразовыми масками и продуктовыми наборами", - рассказал Есенгалий Ибраев.

Также продолжается работа по возвращению студентов домой, как с российской, так и с казахстанской стороны. На минувшей неделе около 150 студентов-казахстанцев специальным рейсом выехали из Тюмени в соседнюю республику. Вне зависимости от места положения все студенты продолжают обучение в дистанционном режиме и вовремя завершат учебный год.

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# Есенгалий Ибраев , Казахстан , студенты

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