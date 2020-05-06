Более восьми тысяч ветеранов получат поздравления с Днем Победы от президента

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Более восьми тысяч ветеранов, проживающих в Тюменской области, получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Открытки доставят почтальоны с 6 по 9 мая, сообщает региональное УФПС.

Всего в России почтальоны доставят ветеранам более 1 млн персональных поздравлений от президента. На лицевой стороне поздравительной открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На оборотной стороне – фрагмент фотографии Н. Ситникова "Салют на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне".

Основная задача - вручить поздравления всем получателям без исключения. Если в основной период доставки почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно предлагать ветерану доставку с согласованием даты и времени. Если окажется, что получатель переехал, Почта России выяснит его новый адрес и перенаправит письмо.

Почта России предпримет дополнительные меры защиты, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность получателей. Вручать открытки будут без физического контакта с адресатами и без требования росписи в получении.

Письма перевозят в герметичных емкостях, которые исключают контакты отправлений с людьми вне сортировочных центров. На каждом этапе ведется контроль за состоянием здоровья сотрудников. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.