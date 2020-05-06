Акцию "Сад Памяти" в Викуловском районе перенесли на осень

Фото: Винзилинская школа во ВКонтакте Фото: Винзилинская школа во ВКонтакте

Всероссийскую акцию "Сад Памяти" проведут в Викулово 25 сентября 2020 года.

По словам начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации района Ольги Касторновой, деревья посадят в парке культуры и отдыха в районном центре. Присоединиться к акции могут все желающие.

Напомним, организаторы акции — Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы — выступили с инициативой высадить по всей стране 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне.

В Тюменской области мероприятие курируют региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования и департамент лесного комплекса. Всего в рамках акции в мае-октябре 2020 года в муниципалитетах Тюменской области запланировано 265 мест высадки деревьев. Места и время проведения мероприятий, контакты организаторов размещены на едином сайте акции.

Евгения Шевцова