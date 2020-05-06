Тюменцы могут присоединиться к марафону #75словПобеды

| Фото: biblionight.culture.ru | Фото: biblionight.culture.ru

Поучаствовать в онлайн-марафоне #75словПобеды предлагают тюменцам. Мероприятие, которое стартовало 25 апреля в рамках акции "Библионочь-2020. Память нашей Победы", продлится до 9 мая, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Участие в марафоне уже приняли городские библиотеки Тюмени, библиотекари записали 23 ролика. Кроме того, в онлайн-марафоне активно участвуют и школьники. Видеоролики можно увидеть в группах "Библиотеки города Тюмени" в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Instagram.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого необходимо записать на камеру видеоролик, где участник читает отрывок из книги времен Великой Отечественной войны, письмо героя или письмо с фронта от родственника. В комментариях к видеоролику необходимо рассказать историю книги или письма, с какими воспоминаниями, событиями оно связано, почему эта книга важна как память и занимает почетное место в семейной библиотеке.

Длительность видеоролика должна быть от одной до трех минут, а текст должен содержать не меньше 75 слов. Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть с обязательными хэштегами: #Библионочь2020 и #75словПобеды.

Самые интересные видео окажутся на странице акции biblionight.culture.ru.