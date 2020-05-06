В Тобольске наградили победителей "Студенческой весны"

| Фото: Скриншот с видео, группа Студенческая весна в Тобольске 2020 | Фото: Скриншот с видео, группа Студенческая весна в Тобольске 2020

Фестиваль творческих коллективов "Студенческая весна-2020" прошел в Тобольске в онлайн-формате, сообщает пресс-служба ТИУ.

Участие в мероприятии приняли студенты всех образовательных учреждений города. Всего на суд жюри участники представили более 50 творческих работ по направлениям "Театр", "Хореография", "Музыка", "Оригинальный жанр", "Мода" и "Журналистика".

Студенты продемонстрировали не только творческие способности, но и умение передать талант и профессионализм через видеокамеру в условиях ограниченного пространства.

В направлении "Журналистика" (номинация "Фотожурналистика") специальный приз завоевала Анастасия Сильман. Дипломами II степени награждены: в номинации "Фотожурналистика" — Анжела Филиппова, в номинации "Печатная журналистика" — Михаил Загородников.

В направлении "Музыка" (номинация "Инструментальное исполнение") дипломами II степени отмечены Ильсаф Ниязбакиев и Даниил Зольников. В номинации "Рэп" — Ниджат Алиев, "Авторская песня" — Ильсаф Ниязбакиев и Анастасия Сильман. Исфаль и Анастасия также стали дипломантами II степени в номинации "Кавер" и номинации "Буффонада и цирк" направления "Оригинальный жанр". Кроме того, Ильсаф Ниязбакиев и Анастасия Сильман завоевали титул Мистера и Мисс "Студенческая весна-2020". В направлении "Театр" (номинация "Художественное слово) второе место у Ивана Гладкова и Екатерины Бубенщиковой.

Дипломами I степени в направлении "Журналистика" награждены Вячеслав Охотников ("Печатная журналистика"), Наталья Кулакова ("Фотожурналистика") и Елена Гиль ("Печатная журналистика").

В направлении "Музыка" победителями стали: Евгений Гаврилин (номинация "Инструментальное исполнение"), Наталья Кулакова и Артур Баязитов ("Эстрадно-джазовый вокал").

В направлении "Хореография" лучшими признаны: Фарида Мухаметшина (номинация "Современная хореография"), Яна Абрарова ("Хип-хоп"). В номинации "Хип-хоп" также дипломом I степени отмечен коллектив "Move up".

Софья Шахунова признана лауреатом фестиваля в направлении "Театр", номинация "Художественное слово".