Одиннадцать миллионов рублей выиграли тюменцы в конкурсе проектов "Росмолодежи"

| Фото: Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентра молодежной политики Тюменской области

11 инициатив тюменцев из 177 заявленных на конкурс молодежных проектов от "Росмолодежи" получили поддержку в размере 11 млн рублей. Среди вузов поддержку в 1 млн 600 тыс. рублей получил Тюменский индустриальный университет, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Тюменцы представили на конкурс проекты по девяти номинациям: "Студенческие инициативы", "Развитие социальных лифтов", "Добровольчество", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Укрепление семейных ценностей" и "Молодежные медиа". 11 инициатив получили поддержку от 70 тыс. до 2 млн рублей.

Среди образовательных организаций поддержку получил Тюменский индустриальный университет в номинации "Развитие студенческих клубов". Все проекты реализуют до 30 июня 2020 года.