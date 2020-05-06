Онлайн-сборы для вожатых проходят в Тюменской области

| Фото: Областной детский центр Ребячья республика | Фото: Областной детский центр Ребячья республика

Первые онлайн-сборы для подготовки организаторов детского отдыха Тюменской области к летней оздоровительной кампании организовали в "Ребячьей республике" сообщает пресс-служба областного детского центра.

Они проходят с 4 по 16 мая. Их участниками стали около 180 человек, среди них 150 – вожатые.

Программа сборов включает в себя образовательный, развивающий и коммуникативный компоненты. Также вожатые могут принять участие в индивидуальном и командном первенстве с помощью фоновых online-активностей: "ИгроМания", "TikTok time", "Креативные минутки", "Мобильный вожатый" и других.