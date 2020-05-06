  • 6 мая 20206.05.2020среда
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Онлайн-сборы для вожатых проходят в Тюменской области

Общество, 20:15 06 мая 2020

Областной детский центр Ребячья республика | Фото: Областной детский центр Ребячья республика

Первые онлайн-сборы для подготовки организаторов детского отдыха Тюменской области к летней оздоровительной кампании организовали в "Ребячьей республике" сообщает пресс-служба областного детского центра.

Они проходят с 4 по 16 мая. Их участниками стали около 180 человек, среди них 150 – вожатые.

Программа сборов включает в себя образовательный, развивающий и коммуникативный компоненты. Также вожатые могут принять участие в индивидуальном и командном первенстве с помощью фоновых online-активностей: "ИгроМания", "TikTok time", "Креативные минутки", "Мобильный вожатый" и других.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вожатые , летняя оздоровительная кампания , подготовка , Ребячья республика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:29 06.05.2020В Тюменской области выявили девятнадцать нарушителей пожарной безопасности в лесах
20:15 06.05.2020Онлайн-сборы для вожатых проходят в Тюменской области
19:53 06.05.2020На аллее Памяти в Туртасе установили арку для новобрачных
19:40 06.05.2020В Тобольске наградили победителей "Студенческой весны"